فرج عامر يعلق على أزمة الرواتب في نادي سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى فرج عامر رئيس نادي سموحة، مساء اليوم الأحد، الأخبار التي انتشرت حول إنهاء التعاقد مع عدد من مدربي فريق الناشئين والألعاب الأخرى بالنادي.

وقال عامر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة:" لا مساس بأحد على الاطلاق والجميع في أعيننا، ولا مساس بالرواتب كما يروج البعض".

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وأضاف:" متمسكون في نادي سموحة بالعاملين معنا ولن ننهى عقودهم حتى بعد انتهاء الموسم يوم 21 ابريل المقبل وسنقوم بالتجديد لهم".

وأوضح، أنه ملتزم بكل من يعمل في نادي سموحة، بالإضافة لصندوق لجمع التبرعات للعاملين والمدربين أصحاب محدودي الدخل.

وأتم تصريحاته:" خاطبنا الجهات لرفع الحد الأدني في نادي سموحة ليكون 2500 جنيه، وقمنا بعمل صندوق للكوارث يحمي اي شخص في النادي يتعرض لأزمة".