حارس يد الزمالك يجري عملية جراحية

أجرى هشام السبكي حارس مرمي فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك عملية جراحية في يده والتى كان مقررا أن يجريها لرد الكسر بواسطه أسلاك معدنيه والتى أصيب بها في مباراة الفريق مع البنك الاهلي . مقررا أن يجريها لرد الكسر بواسطه أسلاك معدنيه والتى أصيب بها في مباراة الفريق مع البنك الاهلي . وأكد الدكتور عمرو علي رئيس الجهاز الطبي للفريق ان اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 3 شهور.



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