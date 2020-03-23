الونش: قرار عدم خوض لقاء القمة منح الزمالك والأهلي الأفضلية في دوري الأبطال

أكد محمود حمدي الونش، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، أن قرار مجلس إدارة النادي الأبيض، بعدم خوض لقاء القمة أمام

الأهلي بالدوري الممتاز كان صائباً مائة في المائة.

وأضاف الونش خلال حلوله ضيفاً على

برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عدم خوض المباراة منح الزمالك التفوق على الترجي في دوري الأبطال وكذلك الأهلي في مباراة صن داونز".