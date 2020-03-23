أكد محمود حمدي الونش، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، أن قرار مجلس إدارة النادي الأبيض، بعدم خوض لقاء القمة أمامالأهلي بالدوري الممتاز كان صائباً مائة في المائة.
وأضاف الونش خلال حلوله ضيفاً علىبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عدم خوض المباراة منح الزمالك التفوق على الترجي في دوري الأبطال وكذلك الأهلي في مباراة صن داونز".
كانت هذه تفاصيل خبر الونش: قرار عدم خوض لقاء القمة منح الزمالك والأهلي الأفضلية في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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