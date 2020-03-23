كوفي: فضلت بتروجت عن الاسماعيلي بسبب الامكانيات المادية

أكد البوركيني محمد كوفي، لاعب فريق الكرة الأول بنادي سموحة، أن مصر شهدت رحلة تألقه الرياضية على الرغم من احترافه بالخارج.

وقال كوفي خلال حواره ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد : "صبري المنياوي هو من أقنعني باللعب في مصر

وكنت قريبا من الإسماعيلي، لكنني انضممت لبتروجت بعد ذلك".

وأختتم قائلًا : "فضلت بتروجت عن الإسماعيلي بسبب الامكانيات المادية، وكذلك مختار مختار فهو الأب الروحي بالنسبة لي".