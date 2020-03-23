كوفي: أعتبر نفسي مصري لأن عشت فيها أكثر من بلدي

أكد محمد كوفي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه قضى سنوات في مصر أكثر من بوركيا فاسو وكوت ديفوار. وكوت ديفوار. وقال كوفي خلال حواره ببرنامج الماتش : "أتمنى أن يعود الدوري سريعا، فأنا اتدرب يوميا للحفاظ على مستواي الفني سواء بالمنزل أو بالصالة سريعا، فأنا اتدرب يوميا للحفاظ على مستواي الفني سواء بالمنزل أو بالصالة الرياضية ". وأختتم كوفي قائلًا : "قضيت كل حياتي الرياضية في مصر واعتبر نفسي مصري".

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