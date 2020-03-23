محمود علاء: شخصية لاعبي الزمالك قادت الفريق للألقاب

أكد محمود علاء، لاعب خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، أن شخصية لاعبي الفريق الأبيض هي من قادتهم للانتصارات في الفترة الأخيرة. وأضاف علاء خلال مداخلة ببرنامج زملكاوي :" تعاهدنا جميعاً على تحقيق الانجازات وحصد لقبي السوبر الأفريقي والمصري". وتابع علاء:" النغمات التي كانت تظهر بغرض احباطنا مثل نغمة الزمالك يخسر بعد كل بطولة وغيرها، كانت دافع كبير لنا في انتصارات فبراير". مثل نغمة الزمالك يخسر بعد كل بطولة وغيرها، كانت دافع كبير لنا في انتصارات فبراير". وأنهى علاء حديثه مؤكداً على مدى قوة علاقته بمحمود حمدي الونش وباقي زملائه بالفريق وعلى سعادته بالتواجد معهم.

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