محمود عبدالعاطي دونجا: الونش أخي الذي لم تلده أمي

أكد محمود عبدالعاطي "دونجا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الحالي والزمالك السابق، على مدى العلاقة القوية التي تربطه بمحمود حمدي الونش، نجم دفاعالفريق الأبيض.
وقال دونجا خلال مداخلة تلفزيونية على قناة الزمالك:" الونش هو أخي الذي لم تلده أمي".
وواصل حديثه:" الونش هو الأخ الذي خرجت به من رحلتي في كرة القدم، فلا يمر يوماً إلا أذا تحدثنا هاتفياً".
واستمر دونجا في مدح مدافع الزمالك، مشيداً بإخلاصه وطيبة قلبه وبالأخلاق الرفيعة التي يتميز بها داخل وخارج الملعب.
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