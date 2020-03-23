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جلسة بين الخطيب وآل الشيخ قريباً

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تواصل محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية والرئيس الشرفي للنادي الاهلي للأطمئنان علي صحته في ظل الأوضاع

الحالية خاصة وأنه يقضي فترة النقاهة بعد الجراحات التي أجراها مؤخراً.

ومن المنتظر أن يكون هناك لقاء قريب بين الكابتن محمود الخطيب

وآل الشيخ بعد زوال الظروف الراهنة علي خير لبحث بعض الملفات 

وكان تركي ال شيخ فد تقدم باستقالته من الرئاسه الشرفيه للنادي الاهلي   وقرر العوده الي صفوف الجماهير  ولم يعقب مجلس ادارة النادي علي قرار  تركي ال شيخ 

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