مرتضى منصور: سلامة المصريين أهم من الدوري والكأس

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن سلامة المصريين أهم كثيراً من إقامة المسابقات الكروية. وأضاف مرتضى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سلامة المصريين أهم من كل الأندية وأهم من إقامة الدوري والكأس". الزمالك:" سلامة المصريين أهم من كل الأندية وأهم من إقامة الدوري والكأس". وواصل:" قمنا بغلق أبواب النادي حفاظاً على سلامة أعضاء النادي، وجميع العاملين بالنادي قاموا بالحصول على مستحقاتهم رغم غلق أبواب النادي". العاملين بالنادي قاموا بالحصول على مستحقاتهم رغم غلق أبواب النادي". واسترد حديثه:" البعض يقول أن الزمالك سعيد بتجميد النشاط الرياضي في مصر، وري هو الرجوع للخلف والاستماع لعدة مداخلات لي تطالب بوقف النشاط فقط من أجل سلامة الشعب المصري".

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