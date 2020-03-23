واين روني : ليفربول يستحق لقب البريميرليج

اعترف واين روني أسطورة مانشستر يونايتد السابق ولاعب ديربي كاونتي الإنجليزي الحالي، بأحقية ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي في النسخة الحالية.

وقال واين روني في تصريحات نقلها موقع ليفربول إيكو الإنجليزي، إن فريق الريدز يستحق لقب البريميرليج بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه".

وأضاف " كوني لعبت لمانشستر يونايتد وإيفرتون لثلاثة عشرة عامًا وبصفتهما المنافسان التقليديان

لـ ليفربول فإنني لا أحبذ أن يتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي".

واستدرك قائلًا " بعض جماهير إيفرتون تتواصل معي وتتمنى إلغاء مسابقة البريميرليج رغبة منهم في عدم تتويج ليفربول باللقب".

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وأكمل روني حديثه " أعتقد أن الحل الأنسب والعادل هو أن تقرر رابطة الدوري

الإنجليزي استكمال البريميرليج مهما كانت الكلفة حتى لو ألغيت المسابقة المقبلة".

وكان روني هاجم رابطة الدوري الإنجليزي بشأن التأخر في إعلان إيقاف جميع الأنشطة الرياضة، حيث قال أن السطات المختصة تعاملت مع اللاعبين كفئران تجارب.

وكانت الاتحاد الإنجليزي أقر بوقف الأنشطة الرياضية حتى الثالث من إبريل كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص وإصابة أكثر من 250 ألف أخرين.