شفاء لاعب بالدوري الألماني من كورونا

اكد "لوكا كيليان" لاعب بادربورن انه تم شفاءه من الإصابة بفيروس كورونا حيث كان الحالة الأولى من بين لاعبي البوندزليجا الذي يتعرض للإصابة بالفيروس.
وقال اللاعب 20 عاما، أنهتعرض لصداع وارتفاع درجة حرارته بشكل حاد، ولم تنخفض تلك الحمى إلا بعد 4 أيام.
أضاف :بدأت أشعر بتحسن يوما عن يوم،
كانت نتيجة فحص اللاعب إيجابية في نفس يوم مباراة فريقه أمام دوسلدورف.
وبقي جميع زملاء اللاعب والجهاز الفني والطبي والإداري، في العزل الصحي، وكذلك والديه الذين كانا معه قبل المباراة الملغاة بيوم واحد.
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