رياضة | مدافع الأهلي يفجر مفاجأة حول اعتزاله كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الأهلي يفجر مفاجأة حول اعتزاله كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه قرر اعتزال الكرة عقب وفاة شقيقته ووالدته.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر الأهلي:"والدتي كانت كل حياتي وحلمي طولان سبب عودتي للعب كرة القدم مرة أخري".

وواصل:"وحياتي توقفت بعد وفاة أمي، وكنت أشاهد مباراة الأهلي ودجلة عندما تلقيت خبر وفاتها".

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وأوضح:" جريت في الشارع أجري وركبت تاكسي للوصول إلى الإسكندرية، وهاني العجيزي تحدث معي وأبلغني بأن والدتي في العناية المركزة".

وأشار:" في الطريق كنت أخطط لمستقبل أختي بعد وفاة أمي لأنها كانت قريبه منها جدا، وومكنتش أعرف انها توفت".

وزاد:" مكنتش أعرف حاجة بدون أمي وقلبي مات من بعدها ومبقتش بحس بحاجة من بعدها".