شكرا لقرائتكم سعد سمير يداعب أيمن اشرف: هتقطع فيا ولا إيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال سعد الدين سمير: "هو يقولك الأسرار والكواليس يمكن يكون عايز يقطع فيا".
أكد سعد سمير في مداخلة تليفونية أن ايمن اشرف زامله بالنادي لسنوات طويلة في الفريق الأول والناشئين والمنتخبات الوطنية.
وقال ان ايمن اشرف يتمتع بقلب قوى في كرة القدم ويخلص داخل صفوف الأهلي بشكل كبير ما يجعله دائما عند حسن الظن، متابعاً أن هناك تفاهماً كبيراً بيننا لأننا كنا نلعب سوياً.
وتوقفت مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الاجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا وهو ما جعل ادارة النادي الأهلي تقرر هي الأخرى الغاء النشاط الرياضى وغلق مقرات القلعة الحمراء لنهاية الشهر الجاري.
كما توقفت تدريبات الأهلي حتى نهاية الشهر لحين معرفة التوقيت النهائي لاستئناف بطولة الدوري المصري.
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