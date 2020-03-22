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أيمن أشرف يعدد أوجه الشبه بين فايلر وجوزيه

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جدة - عمرو شويل أضاف أيمن أشرف خلال استضافته بقناة الأهلي أن فايلر وجوزيه لهما سمات تشبه بعضهما أهمها الشخصية القوية والرؤية خلال المباريات وغيرها من الأمور التي اراها تشترك بين كلا المدربين.

تابع ايمن اشرف ان الاجتهاد والعمل الجاد هو السبب الرئيسي في الظهور الحالي له مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول.

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وتوقفت مسابقة الممتاز بسبب الاجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس وهو ما جعل ادارة النادي الأهلي تقرر هي الأخرى الغاء النشاط الرياضى وغلق مقرات القلعة الحمراء لنهاية الشهر الجاري.

كما توقفت تدريبات الأهلي حتى نهاية الشهر لحين معرفة التوقيت النهائي لاستئناف بطولة الدوري المصري.

 

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