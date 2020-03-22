شكرا لقرائتكم دموع أيمن أشرف تروى حادث مصرع والدته وشقيقته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد اللاعب أن والدته هي أغلى حاجة في حياته وأنه قرر فور وفاتها مع شقيقته إنهاء مسيرته الكروية حزناً عليها مشدداً على انه تلقى الخبر بعد مباراة طنطا خلال لعبه لسموحة.

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أضاف أنه وصل الى القاهرة لقضاء بعض المصالح الخاصة وعقب مكالمة بيننا قبل وفاتها بعشرة دقائق تلقيت اتصالا من ضابط يخبرني بوفاة صاحبة التليفون والجميع حاول تهدئتي لحين الوصول الى الاسكندرية الا انني فور وصولي ذهبت الى المستشفى ووجدت كل زملائي بالفريق أن وفاة والدتي بات امراً قضي الأمر فيه.