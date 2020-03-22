وليد سليمان يودع عاشور وإكرامى بالدموع

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جدة - عمرو شويل ودع وليد سليمان نجم الأهلى زميليه حسام عاشور وشريف إكرامى بعد رحيلهما عن القلعة الحمراء. وكتب سليمان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "عندما تعجز الكلمات والحروف عن ترجمة المشاعر واحزان الفراق .. تتحدث الدموع بحبكم جدا". وكان إكرامى قد اعلن رغبته في الرحيل عن النادى الأهلى لينما رقضت إدارة القلعة الحمراء تجديد عقد حسام عاشور لعدم حاجة فايلر إليهما.

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