شكرا لقرائتكم سعد سمير يكشف سر أيمن أشرف: بيمشي وهو نايم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أضاف سعد الدين سمير أن أيمن أشرف كان بيمشي وهو نايم ففي استراحة الشباب بمدينة نصر كان يسير نائماً حتى البوابة الخلفية لمقر النادي بمدينة نصر، بالإضافة إلى سيره أكثر من مرة للمطبخ وغيرها من المواقف التي بدأ يتعافى منها حالياً.

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وتوقفت مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا وهو ما جعل ادارة النادي الأهلي تقرر هي الأخرى الغاء النشاط الرياضى وغلق مقرات القلعة الحمراء لنهاية الشهر الجاري.

كما توقفت تدريبات الأهلي حتى نهاية الشهر لحين معرفة التوقيت النهائي لاستئناف بطولة الدوري المصرى.