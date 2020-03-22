شكرا لقرائتكم أيمن أشرف: بحب مارسيلو وبفضل مركز الباك الشمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أضاف أيمن أشرف خلال استضافته بقناة الأهلي اليوم أنه يفضل اللعب في مركز المدافع الأيسر عن المساك بالرغم من احترامه لقرار المدرب في أي من المركزين.
أوضح اللاعب الدولي الشهير أنه يعشق البرازيلي مارسيلو نجم فريق ريال مدريد الإسباني فهو يراه الأفضل في هذا المركز بالعالم.
تابع أيمن أشرف أنه يفضل اللعب بمركز الباك الشمال الا انه يحترم قرارات المدرب سواء كان في قطاع الناشئين منذ المدرب عادل عبد الرحمن وحتى المدرب الحالي رينيه فايلر.
وتوقفت مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الاجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا وهو ما جعل ادارة النادي الأهلي تقرر هي الأخرى الغاء النشاط الرياضى وغلق مقرات القلعة الحمراء لنهاية الشهر الجاري.
كما توقفت تدريبات الأهلي حتى نهاية الشهر لحين معرفة التوقيت النهائي لاستئناف بطولة الدوري المصري.
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