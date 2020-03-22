شكرا لقرائتكم وائل جمعة ينشر صورة بعد توديعة الصلع معلقا: العودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر وائل جمعة نجم الأهلى الأسبق صورة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام معلقا عليها العودة.

وظهر مدافع الأهلى في الصورة بكثافة شعره مبتسما خاصة بعد توديعه الصلع الذى لازمه طوال الفترة الماضية.

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وفى 20 فبراير قبل ستة أعوام، وتحديداً موسم 2014 أعلن وائل جمعة قائد الأهلى اعتزاله كرة القدم رسميا، وذلك بعد أن رفع كأس بطولة السوبر الأفريقى للمرة السادسة فى تاريخ الأهلى.

وقال جمعة فى المؤتمر الصحفى بعد فوز الأهلى على الصفاقسى 3-2 فى السوبر "لن أجد أنسب من هذه اللحظة لأعلن اعتزالى فيها لنهاية الموسم".

وأضاف باكياً "سأبقى مع الأهلى لنهاية الموسم لأن الفريق يحتاج لجهود جميع لاعبيه، خاصة أن الأهلى صاحب الفضل الكبير على"، وأكمل "أفضل لحظة كانت فى حياتى هى الدخول فى النادى الأهلى".