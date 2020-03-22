شكرا لقرائتكم أيمن أشرف: البدرى صاحب فضل كبير عليا وإصابة جيلبرتو سبب تصعيدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أضاف أيمن أشرف أنه تصعيده للفريق الأول بعد اصابة جيلبرتو وكان في هذا التوقيت سيد معوض أساسي ولعب له بديلا وكان يشارك في عدم جاهزية معوض.

وقال تم تصعيدي على أساس أنني مدافع أيسر وذلك في عهد حسام البدري الذي اقتنع بإمكاناتي كثيراً وصاحب فضل عليا بشكل كبير واستمر تواجدي لمدة موسمين، بعدها تولي مانويل جوزيه المسئولية خلال فترة احداث بورسعيد بعدها طلبت الرحيل حتى خرجت اعارة الى نادي تليفونات بني سويف.

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وتوقفت مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الاجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا وهو ما جعل ادارة النادي الأهلي تقرر هي الأخرى الغاء النشاط الرياضى وغلق مقرات القلعة الحمراء لنهاية الشهر الجاري.

كما توقفت تدريبات الأهلي حتى نهاية الشهر لحين معرفة التوقيت النهائي لاستئناف بطولة الدوري المصري.