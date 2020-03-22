شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير : أيمن أشرف قلبه حديد ودائماً ما يكون عند حسن ظن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب سعد الدين سمير مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي زميله بالفريق أيمن اشرف خلال استضافة الأخير بقناة النادي، معلقاً : "هو يقولك الأسرار والكواليس يمكن يكون عايز يقطع فيا".

أكد سعد سمير في مداخلة تليفونية بقناة ناديه أن أيمن اشرف زامله بالنادي لسنوات طويلة في الفريق الأول والناشئين والمنتخبات الوطنية.

وقال ان ايمن اشرف يتمتع بقلب حديدي في كرة القدم ويخلص داخل صفوف الأهلي بشكل كبير ما يجعله دائما عند حسن الظن، متابعاً أن هناك تفاهماً كبيراً بيننا لأننا كنا نلعب سوياً.

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وتوقفت مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الاجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا وهو ما جعل ادارة النادي الأهلي تقرر هي الأخرى الغاء النشاط الرياضى وغلق مقرات القلعة الحمراء لنهاية الشهر الجاري، كما توقفت تدريبات الأهلي حتى نهاية الشهر لحين معرفة التوقيت النهائي لاستئناف بطولة الدوري المصري.