شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة طلبة لليوم السابع: عذراً الشناوي فأبو جبل "نمبر وان" و طارق حامد البريمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمع بين القوة والرجولة على أرض الملعب، واستطاع أن يخطف قلوب الجماهير الأهلاوية والزملكاوية على حد سواء، بفضل أدائه الفدائي مع منتخب الفراعنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم وانقاذه الذي لا ينسى أمام نيجيريا، حمادة طلبة هو أحد اللاعبين المخضرمين في خط الظهر واستطاع عبر مسيرته أن يحجز مقعداً أساسياً على حساب الجميع سواء مع نادي الزمالك أو الفراعنة، ورغم الانتقادات التي وجهت إليه لاحتلاله ذلك المركز رغم كبر سنه، استطاع أن يتحدى الجميع ويصنع من تلك الآراء السلبية سلماً نحو المجد، الخليج 365 تحدث مع حمادة طلبة عن ذكرياته مع المنتخب الوطني ونادي الزمالك وكيف يرى الوضع الحالي للكرة المصرية مع توقف النشاط وكثير من الأمور في الحوار التالي: بداية ..كيف تقضي يومك مع انتشار وباء كورونا ؟عزل تام، لا أنزل إلا لقضاء احتياجات المنزل فقط، خاصة بعد ظهور حالات في بورسعيد، وبدأنا تطبيق الحظر من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، للوقاية من هذا الوباء، وأتمنى أن تنتهي هذه الأزمة سريعاً. في سفرك مع نادي الزمالك هل تذكر أنكم تعرضتم لأزمة مثل هذه خاصة في أفريقيا؟كنا نحصل على التطعيمات اللازمة قبل السفر من الوحدات الصحية وخاصة أدوي الملاريا لأنها منتشرة بكثرة في أفريقيا، فكنا نأخذ احتياطاتنا. حدثنا عن بداياتك مع كرة القدم؟بدأت مع نادي المريخ البورسعيدي وكانت من أفضل فرتات حياتي لأني لعبت في بلدي، وانتقلت بعد ذلك إلى أسمنت السويس، ثم سموحة والمقاصة والزمالك والمصري وإنبي ثم بيراميدز وأخيراً بتروجت. وما هي المحطة الأفضل في مسيرتك؟بالتأكيد نادي الزمالك. وماذا عن رحيلك من القلة البيضاء؟

كل شخص يأخذ نصيبة، كنت أتمنى أن أقضي فترة أكبر ذلك مع الفريق واعتزل في الزمالك، ولكن هذا حال كرة القدم وسنة الحياة، ولكن الفترة التي قضيتها مع النادي والتي اتمرت لخمس سنوات كانت مميزة وحصدت مع الفريق الأبيض 7 أو 8 بطولات، الجماهير عرفتني من خلال النادي وتحقق كل ما كنت أتمناه، ولو عاد بي الزمن كنت اعتزلت في القلعة البيضاء.

ما رأيك في استغناء الأهلي عن عاشور وإكرامي؟حسام عاشور لاعب كبير ومحترم وصنع تاريخ مع الأهلي لا يقل عن محمود الخطيب وشادي محمد وتوج ببطولات عديدة، لكن مع الأسف أي لاعب في الدوري المصري يتخطى 30 عاماً يبدأ الكلام عن اعتزاله على العكس تماماً في أوروبا، فكلما كان اللاعب قادر على العطاء يستمر تواجده في الملعب، ومن وجهة نظري أرى أن قرار الاعتزال هو الأصوب لحسام عاشور للحفاظ على تاريخه مع الفريق الأحمر فلن يستطيع التأقلم خارجه. هل تجربتك بعد الرحيل عن الزمالك سبب هذه النصيحة؟بالفعل تأثرت كثيراً بالرحيل عن الزمالك، خاصة وأننا كنا الجيل الأكثر تميزاً مع فيريرا، وبعد رحيله اهتز قوام الفريق كثيراً، عدد كبير من اللاعبين تراجع مستواها مثل باسم مرسي وأحمد توفيق وصالح موسى ومحمد شعبان، هذا أثر علينا كثيراً وأدى لتفكك الفريق ولم نستطع استعادة مكانتنا . لكن هناك لغز على مستوى باسم مرسي بالتحديد لماذا؟

الفريق بأكمله كان متكاملاً مع فيريرا، وباسم كان يحظى بتركيز كبير جداً على اعتباره هداف الفريق وصاحب اللقطة، وجميعنا تأثر برحيل مدرب الزمالك، وخاصة أنا لانه حارب على تواجدي معه في النادي وجمعنا بينا الدوري والكأس معه بعد غياب طويل عن القلعة البيضاء في موسم 2015.

أين أنت من المشهد الرياضي الآن؟ما زلت مسجلاً في قائمة نادي بتروجت ولكني أبلغتهم برغبتي بعدم اللعب في الدرجة الثانية، فأنا أتدرب بمفردي وجاهز للمشاركة وأتمنى أن أشرك مع الفريق بعد العودة للممتاز من جديد، وتلقيت العديد من العروض ولكن محمد عودة تمسك ببقائي مع الفريق. كيف علمت بقرار رحيلك عن الزمالك؟الجميع يعلم أنني قدمت مشواراً مميزاً مع الزمالك، لكن تم اتخاذ قرار برحيل 15 لاعب عن الفريق وكنت من ضمنهم رغم أن أحداً لم يتوقع ذلك، حتى أنهم في الفريق الأبيض ندموا على رحيلي وقالوا أنني كنت أحل لهم أزمة الظهير الأيسر، وكنت أتمنى حتى أن ابقى مع الفريق حتى ألعب في نهائي أفريقيا أمام صن داونز لأنني شاركت منذ بداية البطولة وكنت أتمنى أن ألعب تلك المباراة، فور علمي بالقرار تحدثت مع كابتن محمد صلاح وسألته لكنه قال لي أنه تفاجئ بنزول الخبر برحيل هذا العدد. وماذا عن مسيرتك مع بيراميدز ولماذا تركت الفريق؟بعد انضمامي لبيراميدز كنت قائد الفريق وأشارك بشكل أساسي مع ثلاث مدربين أجانب ولم يختلف علي أحد، ولكن، بعد تولي حسام حسن المسئولية الفنية تغير الأمر وبدأت الأزمة فرحلت عن الفريق. وما سر الأزمة بينك وبين حسام حسن؟بعد رحيلي عن الزمالك أصر حسام حسن على تواجدي في النادي المصري، ولأن بورسعيد بلدي لم يكن يمكنني الرفض فقبلت العرض، ولكن تعرضت في أول أربعة شهور لضغط عصبي كبير جداً، خاصة بعدما منعني من المشاركة بصفة أساسية دون أن أعرف سبب ورغم التزامي بالتدريب، وبذلك تم استبعادي من منتخب مصر بعدما كنت أنضم دائماً إلى الفراعنة، حتى اتخذت قرار الرحيل وانضممت إل إنبي قدمت 6 أشهر مميزة، ولكن فترة المصري أثرت علي في عدم تواجدي في كأس العالم بروسيا رغم اقتناع كوبر بضروروة تواجدي، فكان حسام حسن سبب غيابي عن أمم أفريقيا والمونديال، حتى بعد انضمامي لبيراميدز وبعد توليه التدريب استبعدني أيضاً من المشاركة فقررت الرحيل أيضاً، وانتقلت إلى بتروجت. ومتى تتخذ قرار الاعتزال؟طالما قادر على العطاء لن أتخذ هذا القرار، خاصة أن المواهب بدأت تقل على الساحة. حدثنا عن ذكرياتك مع كوبر؟أفضل ذكرياتي كانت مع هيكتور كوبر مدرب الفراعنة السابق، رغم أنه تعرض لنقد لاذع بسبب أسلوبه الدفاعي، ولكنه صنع التاريخ والجيل الذي كان معه أحبه جداً، هذه الفترة كانت صعبة على أي مدير فني بسبب الإحلال والتجديد ولكنه نجح بشكل كبير وتأهلنا معه للمونديال، والدليل على ذلك أن أجيري الذي لعب كرة هجومية لم ينجح بعده. وما هي ذكرياتك مع الانقاذ التاريخي في مباراة نيجيريا؟

اختارني كوبر للتواجد ضمن قائة المنتخب، ولعبت في مركز الظهير الأيسر ولم أمن أتوقع ذلك، وتحدث معي أسامة نبيه قبلها ونصحني بالتركيز، واجتهدت على قدر الإمكان رغم الضغوط من الاعلام واللاعبين والجماهير والنقد الكبير الذي تلقيته بسبب تواجدي مع المنتخب في هذا السن، لم أضغط نفسي وكرست تركيزي في المباراة في أجواء صعبة بين الرطوبة والحرارة وتغلبت على جميع الانتقادات وقدمت أداء مميز "ربنا وقف جنبي..عملت لقطة كل الناس بتتكلم عنها لغاية النهارده وأتوجه بشكر لزملائي خاصة عمر جابر ومحمد صلاح على وقوفهم إلى جانبي"، ليس حمادة طلبة فق الذي صنع هذا ولكنه مجهود الفريق بأكمله.

ما هو أكثر انتقاد أزعجك قبل هذا الانقاذ؟انتقادات جماهير الأهلي، كانت كبيرة جداً لأن الأهلاوية مكانوش بيحبوني، كنت أشعر بذلك ولكن بعد تلك اللقطة تغيروا تماماً وقالوا لي أنهم أحبوني أكثر بعد إنقاذ نيجيريا، ودائماً يذكرونني بخير. ما هو تعليق كوبر بعد تلك الكرة في مباراة نيجيريا؟بعد المباراة استقلينا طائرتنا للعودة إلى مصر، الجميع توجه إلى كوبر لتهنئته بالأداء، فقال ماحدش يكلمني لهم اذهبوا إلى حمادة طلبة هو نجم الشباك وأدوله حقه شوية في الإعلام، فكوبر ونبيه ومحمود فايز من أكثر الشخصيات التي وقفت إلى جانبي. وما هي كواليس أزمة حسام غالي وأسامة نبيه؟ليست أمة البعض بالغ في تكبير الأمور، كان سوء تفاهم بسيط وحسام غالي لاعب محترم فقط كانت نرفزه بسيطة مع لاعبي المنتخب وأرى أن علاقة الثنائي مميزة جداً ومقابلتهم في سوبر الإمارات أثبتت ذلك. وكيف ترى أداء الزمالك مع كارتيرون؟في البداية كان هناك ارتباك وتذبذب في الأداء، وكان المستوى في الدوري سيء للغاية ولكن بطولتي السوبر الأفريقي على حساب الترجي ثم المصري على حساب الأهلي، أعاد الثقة إلى الجماهير التي كانت مستاءة من الأداء، وأعادت الثقة للاعبين أيضاً والجهاز الفني لعب دور كبير جداً لمساندة كارتيرون، وأتمنى أيضاً أن يستكمل الموسم ليتوج الفريق بدوري أبطال أفريقيا أيضاً. هل توقعت فوز الزمالك على الأهلي في السوبر؟رغم أن كل التوقعات انت ترجح كفة الأهلي، كنت أرى أن الزمالك سيفوز بهذه المبارا فلقاءات المة دائماً عكس التوقعات، ولاعبي الزمالك كان تركيزهم أكثر قبل بداية اللقاء. وما رأيك في الأحداث المؤسفة من اللاعبين التي تبعت المباراة؟لم كن أتمنى حدوث ذلك خاصة أنها جاءت على أرض الإمارات وكنت أتمنى أن نظهر بصورة متحضرة، كرة القدم دائماً تتضمن مشادات ولكن لم أكن أود أن تحدث في الإمارات التي تحسن ضيافتنا دائماً. ومن يتحمل مسئولية ما حدث في السوبر؟المسئولين عن الشحن قبل المباراة، كنت أتمنى أن أشاهد جماهير الأهلي والزمالك مع بعض في مدرج واحد، واذا حدثت أزمة على الملعب نجد دور حقيقي للاعبين الكبار وكابتن الفريقين في استيعابها وانهائها سريعاً وكذلك الأجهزة الفنية، وكذلك الإدارات وأن نرى بينهما جلسات صفاء لتخفيف الشحن بين اللاعبين، وكنت أتمنى أن اللاعب الذي يريد الاحتفال كان يجب أن يبتعد عن جماهير المنافس. هل تقصد شيكابالا؟شيكابالا تعرض لضغوط كثيرة من جانب جماهير الأهلي، ويتعرض دائماً للخطأ في حقه وشتيمته، وبعض اللاعبين يتحمل الضغط والبعض الآخر لا يتحملها وعندما ينفجر غضبه لا يمكن السيطرة عليه. هل ترى أن العقوبات التي توقعت على اللاعبين كانت رادعه؟بعض العقوبات مغلظة خاصة على اللاعبين صغار السن مثل إمام عاشور فإيقافه حتى نهاية الموسم كان عقوبة كبيرة، ولكن تقليصها إلى 10 مباريات قراراً صائباً إلى حد ما. في حالة إلغاء الدوري كيف ترى ترتيبه؟لا يمكن الاعتبار الترتيب الحالي للدوري في حالة إلغاءه، فأين تكافؤ الفرص في ظل عدم خوض مباريات الدور الثاني بأكمله، بالفعل الأهلي متصدر بفارق ولكن كرة القدم لا يمكن الحديث عنها بهذه الطريقة، فمن الوارد أن يتعثر الأهلي ويستفيق الزمالك وبيراميدز، كلها أمور واردة. وما رأيك في انسحاب الزمالك أمام الأهلي بالدوري؟كانت لمصلة الفريقين للتركيز في أفريقيا، في النهاية كسب الفريقان في دوري الأبطال على الترجي وصن داونز وتأهلوا، فالفريقان كانا يعانيان من الإجهاد وتوقيت المباراة في هذه الفترة كان سيؤثر عليهما في أفريقيا، كان يجب على اتحاد الكرة أن يغير موعدها وعموماً إنسحاب الزمالك بهذا الشكل ليس مناسباً ولم أكن أتمنى أن نرى هذا المشهد. من تراه أفضل حارس في الدوري حالياً؟محمد أبو جبل يفدم موسم مميز دون إغفال حق محمد الشناوي في الموسم ولكن حارس الزمالك "نمبر وان"، خاصة أنه تحدى الجميع لحجز مكانه في الزالك ولعب تحت ضغوط كبيرة وأرى أن مستوى أبو جبل الحالي هو من سر تشجيع جنش له، أما الحاري الثالث فهو المهدي سليمان حارس بيراميدز. وما هي كواليس شهامتك في حادث سرقة فتاة ببورسعيد؟أي شخص كان سيفعل ما فعلته، لا أحب أن أتحدث عنه كثيراً، كانت تحت منزلي وتعرضت للسرقة وساعدتها، وسعدت بتعليقات الجماهير وقالولي "والله راجل" ولم أحب أن تضخم الأمور. ما هي فضل ذكرى لك مع الزمالك؟بطولتي الدوري والكأس في موسم 2014/2015،ومباراة القمة التي كسبنها 2/0 على حساب الأهلي بهدفي باسم مرسي في نهائي كأس مصر. وما هي أصعب ذكرى؟رحيلي قبل مباراة صن داونز، لأنني تعبت مع الفريق طوال مشوار البطولة ول أشارك في النهائي، كنت أتمنى الجمع بين الدوري والكأس وأفريقيا في موسم واحد، وأيضاً مباراة كأس السوبر التي خسرناها في الإمارات من الأهلي بنتيجة 3/2، خاصة أننا كنا نسيطر على المباراة وأهدر كهربا ركلة جزاء، ولكن هذه هي كرة القدم. وكيف ترى وقفة رمضان على الكرة؟ليست حركة مهارية ولكنه استهزاء بالخصم، المهارة في الترقيص والباص وتسجيل الأهداف، وكان يجب ألا يكررها خاصة بعدما توجهت له الانتقادات بعد مباراة الدوري.