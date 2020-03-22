أيمن أشرف: أفضل المشاركة كظهير أيسر.. والأهلي فاز على الزمالك 6/1 في ميت عقبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روي أيمن أشرف مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تفاصيل الاختبارات التي خضع لها في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.
وقال أيمن اشرف في تصريحات لقناة ناديه : كنت "مش مصدق" نفسى لما عرفت انى هتواجد اختبارات النادى الأهلى، شاركت في المرحلة الأولى بفرع مدينة نصر وبعد عبوري لها دخلت المرحلة الثانية بالتتش والحمد لله حققت حلمي بالوجود داخل جدران القلعة الحمراء.
فيما أكد ايمن اشرف مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أنه استطاع تحقيق مع فريق الناشئين 6 – 1، كاشفاً أنه شارك في المباراة وسجل هدفين كان وقتها المدير الفني للفريق بدر رجب.
أوضح مدافع الأهلي الشهير أن نجم الزمالك سابقاً عمر جابر كان لاعبا بصفوف القلعة البيضاء، مشيراً الى أنه مازال يحتفظ بشريط تلك المباراة.
وتوقفت مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الاجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا وهو ما جعل ادارة النادي الأهلي تقرر هي الأخرى الغاء النشاط الرياضى وغلق مقرات القلعة الحمراء لنهاية الشهر الجاري، كما توقفت تدريبات الأهلي حتى نهاية الشهر لحين معرفة التوقيت النهائي لاستئناف بطولة الدوري المصري.
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