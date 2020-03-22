شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال : تعليق النشاط يؤثر سلبيا على الأهلى و الزمالك فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى خالد جلال نجم الزمالك السابق و المدير الفنى الحالى لنادى مصر أن تعليق النشاط سيؤثر بشكل سلبى على الأهلى و الزمالك فى مشوار دورى أبطال أفريقيا، جراء الوقاية من فيروس كورونا .

و قال جلال فى تصريح لـ الخليج 365 أن التأثير السلبى على كلا القطبين أمر طبيعى ، مشيرا إلى أن هذا الوضع ينطبق أيضا على الفرق المنافسة للفريقين فى نصف النهائى سواء الوداد المغربى المقرر ان يلاقى الأهلى أو الرجاء المغربى المنتظر أن يلتقى الزمالك .

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و أشار خالد جلال إلى أن سلامة اللاعبين و الحفاظ على وقايتهم من الفيروس أهم فى الفترة الحالية .

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.