شكرا لقرائتكم خبر عن 11 عاماً لم أري منك إلا كل خير وحب.. هكذا ودع سعد سمير إكرامي بعد رحيله عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللاعب سعد سمير، نجم خط دفاع النادي الأهلى، على توديع زميله بالفريق شريف إكرامي، بعد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم عقب مسيرة طويلة من العطاء داخل القلعة الحمراء.

ونشر نجم دفاع الأهلى، صورة لإكرامي، وكتب قائلاً " علي مدار ١١ عام تزاملت معك في الفريق الأول في النادي الأهلي لم أري منك الا كل حب وخير وإخلاص للنادي ولزملائك دايما ليك نظرة مختلفة للأمور ودايما كنت من الناس القريبة مني بشكل شخصي استفدنا منك كتير ورجعنالك في حاجات كتير وكنت دايما خير داعم وخير صديق".

وأضاف "تاريخ وموقف طويلة ونجاحات كتير مرينا بيها وبرضو مواقف صعبة كتيرة لكن دايما كنت شخصية مسئولة ومواجه لكل المواقف .. اكيد عارف مدي حبنا ليك واحترامنا في نفس الوقت لكن كلنا عارفين انك مش بتاخد قرار الا لما بتكون مفكر فيه كويس اوي وبعناية شديدة ... هتوحشنا جدا وهنخسر ضلع مهم من ضلوع الفرقة الكبار والقدام الي دايما من الناس الي كانت بترسخ مفاهيم وثوابت اتربو عليها وانتقلت لأجيال كتير لكن كل التوفيق والاحترام لواحد من اهم اللاعيبة والعقليات والكوادر في الفترة القادمة ❤️".

كانت لجنة التخطيط للكرة، قد عقدت اجتماعًا مع شريف إكرامى وعبرت عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة..جاء الاجتماع ترجمة لقيمة إكرامى بوصفه أحد أبناء الأهلى الذين ساهموا بالجهد والعرق فى رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته فى المشاركة فى المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب فى الفريق سوف ينتهى بنهاية الموسم الجاري، وهو ما أعلنه حارس الأهلى عبر حساباته الرسمية قبل أسابيع.