شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلق نشاطه لنهاية مارس ويؤكد على متابعة التطبيق الجاد لمجابهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تأكيده على استمرار غلق ابوابه وايقاف كافة الأنشطة والفعاليات في كل القطاعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد طبقا لقرارات مجلس الوزراء.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي ان المقاولون ينفذ منذ البداية قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق باجراءات الحد من انتشار المرض وتم تعليق كافة الانشطة الرياضية بالنادي سواء الفريق الأول او باقي القطاعات حتى نهاية مارس الجاري كما تم اغلاق ابواب النادي حتى نهاية الشهر ايضا مع استغلال هذه الفترة في عمليات تعقيم وتطهير واسعة وصيانة عاجلة لكل منشات النادي وهو الامر الذي يتم باستمرار منذ قرار تعليق النشاط.

واشار فتحي الى ان النادي يلتزم بكل القرارات فور صدورها خاصة ان الهدف الاول للجميع حاليا هو مجابهة الوباء والحد من انتشاره وسيتم بحث المستجدات اولا باول سواء باستمرار التعليق بنهاية الشهر او غيره من القرارات.

وقال ان سلامة اي مواطن مصري اهم من اي نشاط رياضي او اجتماعي.

على صعيد آر قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، مد إجازة لاعبيه حتى يوم الاثنين المقبل، وذلك بسبب استمرار تعليق النشاط الرياضى فى مصر تخوفاً من انتشار فيروس كورونا العالمى، وكان من المقرر أن يستأنف فريق المقاولون تدريباته اليوم فى قلعة الجبل الأخضر، إلا أن الجهاز الفنى فضل منح اللاعبين راحة جديدة حرصاً على سلامتهم فى الظروف الحالية. وكان المقاولون قد حصل على راحة من التدريبات منذ الإعلان عن توقف النشاط الرياضى فى مصر بقرار رئاسة الوزراء يوم السبت الماضى، حيث لغى المقاولون العرب سفره إلى الإسكندرية يوم الأحد الماضى، وكان ذئاب الجبل يستعدون إلى مواجهة سموحة فى الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام. Advertisements وأكد المهندس محمد عادل فتحى عو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أنه حال اضطرت الدولة إلى إلغاء الدورى العام يجب اعتماد المراكز الحالية كما هى بالنسبة لفرق المربع الذهبى. وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لليوم السابع، يجب أن تضمن فرق المربع الذهبي بترتيبها الحالي حقها في المشاركات الأفريقية والعربية، بالنسبة للأهلي المتصدر والمقاولون صاحب المركز الثانى ثم بيراميدز والزمالك، كما يجب إلغاء الهبوط إلى المظاليم. وعن إقامة معسكرات مغلقة استعداداً لاستئناف الدورى قال عضو المقاولون: النادى لا يفكر فى إقامات أى معسكرات للاعبين فى الوقت الحالى، حرصاً على سلامة اللاعبين حتى لا يكونوا عرضه للإصابة بفيروس كورونا الذى تفشى فى العديد من دول العالم. وقال عادل لا أعتقد أنه يمكن السماح حتى بمعسكرات فى الوقت الحالى، ويجب أن نكون حريصين أكثر على سلامة اللاعبين وسلامة أنفسنا قبل اتخاذ مثل هذا القرار.