شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الأهلي يطلب تمديد إعارة رمضان صبحي بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادي الأهلي خطاباً لنظيره هيدرسييفلد الإنجليزي يطلب فيه تمديد إعارة اللاعب ثلاثة أشهر أو حتى ينتهي الموسم الكروي محلياً وأفريقياً بعدما تسبب فيروس "كورونا" في تجميد النشاط الكروي بالعالم كله ما يعني أن موعد نهاية الدوريات في العالم سيتأجل عدة أشهر.

وتوقف النشاط الرياضي في العالم كله منذ عدة أسابيع وتم تجميد المسابقات المحلية والعالمية حتى نهاية مارس الجاري وربما يمتد هذا التأجيل لعدة أسابيع قادمة مثلما حدث في الدوري الإنجليزي الذى تم تأجيل عودته مرة أخرى لنهاية شهر أبريل المقبل.

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وعلم ”الخليج 365” أن الاهلي أرسل خطاباً لنادي هيدرسيفيلد يطلب فيه تمديد إعارة رمضان صبحي التي تنتهي في 30 يونيو 2020 لمدة ثلاثة أشهر لحين إنتهاء الموسم الحالي محلياً وأفريقياً خاصة الموسم قد يمتد لشهر أغسطس المقبل وذلك حتى يستطيع النادي الإستفادة من اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري وآلا تنتهي الإعارة يوم 30 يونيو كما هو مُقرر في عقد الإعارة بين الناديين.

ويرى مسئولو الاهلي أن تجميد النشاط الرياضي في العالم كله يستوجب موافقة من النادي الأنجليزي بتمديد إعارة رمضان صبحي حتى نهاية الموسم خاصة وأن اللاعب عاني من إصابة طويلة حرمت الفريق من جهوده لمدة 100 يوماً تقريباً وتحديداً منذ يوم 17 ديسمبر الماضي حينما أُصيب بتمزق في العضلة الخلفية خلال أحدى تدريبات الفريق ولم يشارك منذ ذلك الوقت في تدريبات ومباريات الفريق.

وانتقل رمضان صبحى للأهلى فى يناير قبل الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني قبل أن يُجدد الأهلي الإعارة لمدة موسماً جديداً ونتهي يوم 30 يونيو المقبل مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.