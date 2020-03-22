شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يودع إكرامى وعاشور: تاريخكم بيتكلم عنكم وبطولاتكم هتفتقدكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللاعب عمرو السولية، نجم النادى الأهلى، على دعم كابتن الفريق حسام عاشور، وحارس المرمى شريف إكرامى، على خلفية رحيلهم عن القلعة الحمراء، بعد مطالبات فايلر بالاستغناء عنهم في الموسم المقبل، وإبلاغهم بذلك رسميا عن طريق لجنة التخطيط أول أمس الجمعة.

ونشر السولية صورة لإكرامى وعاشور، وكتب قائلاً "كابتن شرف اكرامى & كابتن حسام عاشور أكيد لحظة صعبة جداً أول حاجة شكراً بجد على كل حاجة شكراً على الإلتزام والإحترافية اللى الواحد كان بيتعلم منكم معناها سواء جوه أو بره الملعب تاريخكم بيتكلم عنكم وبطولاتكم هنفتقد وجود قادة كبار وقيمة كبيرة فى الفرقة بتمنى ليكوا النجاح والتوفيق فى الخطوة القادمة فى حياتكوا وبإذن الله نحقق السنة دى بطولة أفريقيا مع بعض ????????????".

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وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي قد عقدت اجتماعا مع حسام عاشور أول أمس ،الجمعة، لبحث تجديد عقد اللاعب والذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي وعرضت اللجنة على نجم وسط الفريق عرضاً يتضمن ، إقامة مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب.

كما تضمن العرض ، استعداد الأهلي تحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر، ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة ، وأكدت اللجنة لقائد الأهلي أن النادي لن يتأخر في أي خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل، بالإضافة للعمل في قناة النادي مباشرة .

ورغم أن عاشور سبق وأكد أنه سيكمل المسيرة في أي نادً أخر وأن لديه عدة عروض إلا أنه بدأ يُفكر بجدية في قبول العرض الأهلاوي، وفي هذا الشأن ، علم ”الخليج 365” أن أكثر من نجم أهلاوي سابق يأتي في مقدمتهم عماد متعب تحدثوا مع عاشور بشأن مستقبله الكروي ورغم أن الجميع أتفق مع عاشور على أنه وحده من يُحدد وجهته المقبلة وأن من حقه اللعب لأي نادً في الموسم المقبل إلا أنهم أكدوا لهم على حقيقة واحدة وهي أن اللعب في مصر لغير الاهلي بعد كل هذه النجاحات مع القلعة الحمراء لن يُضيف له وربما يُقلل من رصيده لدى الجماهير خاصة إذا كانت التجربة غير مؤثرة ولن تشهد نجاحات .