رياضة | وليد سليمان يوجه رسالة إلى إكرامي وعاشور بعد الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد سليمان يوجه رسالة إلى إكرامي وعاشور بعد الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة مؤثرة إلى زميليه في الفريق الأحمر شريف إكرامي وحسام عاشور بعدما أعلن مسئولو النادي عدم تجديد تعاقدهما حيث ينتهي التعاقد معهما نهاية الموسم.

وغرد سليمان عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"عندما تعجز الكلمات والحروف عن ترجمة المشاعر واحزان الفراق .. تتحدث الدموع بحبكم جدا".

والجدير بالذكر أن وليد سليمان وقع على عقود التجديد مع الأهلي لمدة موسمين، فيما يتبقى مصير أحمد فتحي والذي من المتوقع أن يتم تجديد تعاقده مع الأهلي خلال الفترة المقبلة".