رياضة | برشلونة يبدأ مفاوضاته مع أول صفقاته الصيفية

كشفت بعض التقارير عن دخلول برشلونة في مفاوضات مع فريق فياريال حول ضم المدافع لبو توريس.

ساهم لبو توريس بهدف وحيد وصنع هدفين في 26 مباراة لفياريال خلال موسم 2019-20.

كما ان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ، ظهر لأول مرة في إسبانيا في نوفمبر الماضي وتألق معهم.

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ومع ذلك ، وفقًا لصحيفة sport mole ، أن بدأ الفريق الكتالوني مفاوضات مع فياريال لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يُعتقد أن توريس لديه بند إطلاق بقيمة 50 مليون يورو (46.2 مليون جنيه إسترليني) في عقده مع فياريال.

يذكر ان تم ربط اسم اللاعب مع كبار انجلترا مثل ارسنال ومانشستر سيتي للحصول على خدماته