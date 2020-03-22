رياضة | خاص لـ "الخليج 365 الرياضي" .. أول حالة كورونا في الكرة المصرية تقترب من التعافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص لـ "الخليج 365 الرياضي" .. أول حالة كورونا في الكرة المصرية تقترب من التعافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت مصادر خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" أن وليد وليد عبد الله، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بنادي المدينة المنورة، المصاب بفيروس كورونا، في حالة جيدة، داخل مستشفي "إسنا" للعزل الصحي بالأقصر.

وكما أكد المصدر، أن مدرب الحراس، يتواجد في مستشفي العزل الصحي منذ أيام، ويقترب من العودة إلى منزلة خلال الثلاث أيام المقبلة.