رياضة | على رأسهم رونالدو.. رباعي يوفنتوس يقتربون من حجر صحي إلزامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على رأسهم رونالدو.. رباعي يوفنتوس يقتربون من حجر صحي إلزامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس سيخضع لحجر صحي أطول من زملائه الآخرين المتواجدين حاليًا في إيطاليا.

وأفاد موقع توتو ميركاتو الإيطالي بأن الحجر الصحي الإلزامي سيكون في انتظار رونالدو برفقة ثلاثة من نجوم يوفنتوس وهم جونزالو هيجواين وميراليم بيانيتش وسامي خضيرة الذين سافروا خارج إيطاليا في الأيام القليلة الماضية.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رونالدو كان قد غادر إيطاليا متجهًا إلى البرتغال في الأسابيع الماضية للاطمئنان على والدته وظل هناك خوفًا من تفشي فيروس كورونا الذي ضرب إيطاليا بشدة.

وأوضح الموقع الإيطالي أنه عندما يتم استئناف التدريبات سيكون على رباعي السيدة العجوز التواجد في حجر صحي لمدة 14 يومًا بمجرد وصولهم إلى إيطاليا.

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وكشف الموقع الإيطالي أن قرار الحكومة الإيطالية لمكافحة فيروس كورونا ينص على أنه يجب على العائدين من الخارج دخول حجر صحي إلزامي لمدة 14 يومًا.

وذكرت تقارير صحفية عالمية في الشهر الجاري أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.

وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا وتركيا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول على رأسها الولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.

ونوهت التقارير الصحفية أنه تم تأجيل بطولات كرة القدم في عدة بلدان عربية مثل مصر والجزائر وتونس والإمارات وقطر والسعودية والكويت والمغرب.