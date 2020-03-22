رياضة | عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي المدينة المنورة المتواجد في مدينة الأقصر عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا لشخصية رياضية في مصر.

إصابة مدرب حراس نادي المدينة المنورة بفيروس كورونا

وكشف نادي المدينة المنورة عن إصابة وليد عبد الله مدرب حراس نادي المدينة المنورة رسميا بفيروس كورونا المنتشر في الفترة الأخيرة وتم وضعه في الحجر الصحي.

أول تعليق من نادي المدينة المنورة على إصابة مدرب حراس مرمى الفريق

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وتحدث صلاح عز الدين مدير الكرة بنادي المدينة المنورة عن إصابة مدرب حراس مرمى الفريق بفيروس كورونا وعن كواليس الإصابة.

وقال صلاح عز الدين في تصريحات صحفية: "اكتشفنا أن وليد عبد الله تعرض إلى إصابة بفيروس كورونا وذلك عقب عودته من زيارة لمحافظة الإسكندرية وعودته إلى الأقصر عن طريق القطار".

وتابع صلاح عز الدين: "وليد عبد الله تحت الملاحظة حاليا في الحجر الصحي بمحافظة قنا ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة في أسرع وقت".

يذكر أن نادي المدينة المنورة بمحافظة الأقصر يلعب في دورة الدرجة الثالثة المصري.

