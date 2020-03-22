رياضة | إصابة مدرب حراس مرمى في القسم الثالث بالكورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة مدرب حراس مرمى في القسم الثالث بالكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض وليد عبد الله، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بنادي المدينة المنورة، للإصابة بفيروس كورونا ، ويتواجد حاليا في مستشفى الحجر الصحي.

وحسب ما أشار إلية صلاح عز، مدير الكرة، بالفريق الذي يشارك في دوري القسم الثالث، أن وليد عبد الله تعرض للإصابة خلال تواجده في الإسكندرية ، ثم عاد إلى محافظة الأقصر.

ويتواجد مدرب الحراس حالياً في مستشفى الحجر الصحي في قنا، للإطمئنان على حالته، وتلقى العلاج، حيث أشارت مصادر لـ "الخليج 365 الرياضي" بأن حالته الصحية في تحسن وإقترب من الخروج والعودة إلى منزلة خلال الأيام المقبلة.

