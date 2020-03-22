رياضة | عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير الكرة المصرية خبرا صادما، بعد ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في الكرة المصرية.

وكشف صلاح عز الدين مدير الكرة بنادي المدينة المنورة في الأقصر، أحد أندية الدرجة الثالثة، عن إصابة وليد عبد الله مدرب حراس مرمى الفريق بفيروس كورونا.

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وأكد مدير الكرة بالفريق الصعيدي، عن عزل مدرب الحراس في مستشفى الحجر الصحي.

وتابع عز الدين، أن مدرب الحراس تعرض للإصابة بعد زيارة لمحافظة الإسكندرية وسفره بالقطار عائدا إلى الأقصر.

وكان اتحاد الكرة، قد أوقف كافة الأنشطة الخاصة بالدوريات في مصر بكافة درجاتها؛ للحد من انتشار الفيروس.