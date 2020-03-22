رياضة | فيرس كورونا وراء تأجيل مفاوضات الأهلي مع أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيرس كورونا وراء تأجيل مفاوضات الأهلي مع أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت لجنة التخطيط في النادي الاهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو مع لاعب الفريق أحمد فتحي.

والتي كان أن الجلسة بين لجنة التخطيط وفتحي لحسم موقفه مع النادي الأهلي يوم الخميس الماضي، قبل أن يتم تأجيلها نظرًا لوجود اللاعب خارج القاهرة زهذة المرة الثانية التي تؤجل بها.

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وقررت اللجنة تأجيل الجلسة التي كان من المفترض ان تتم اليوم بسبب غلق جميع أفرع النادي بدايةً من اليوم وحتى نهاية شهر مارس الجاري، وهو القرار الذي تم اتخاذه بالأمس كإجراء احترازي ووقائي من تفشي فيروس كورونا.

وكما ان هناك اتفاق سابق بين النادي الأهلي ونادر شوقي وكيل أعمال اللاعب على تأجيل الجلسة لموعد آخر خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه يذكر أن اللاعب أحمد فتحي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويسعى المارد الاحمر لتمديد عقد الجوكر بعد انتهاء فترته.