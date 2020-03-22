رياضة | بيريز يُضحي بنجم ريال مدريد الأول من أجل ضم مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يُضحي بنجم ريال مدريد الأول من أجل ضم مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن تطور جديد حدث بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مبابي كان يخطط لإنهاء الموسم الحالي بشكل جيد عن طريق المشاركة في بطولة اليورو قبل أن يحسم مستقبله عقب البطولة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سيناريو مبابي تغير الآن وذلك عقب تأجيل البطولة لمدة عام بسبب مخاوف من انتشار فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد كما أن مصير أولمبياد طوكيو غير واضح.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مبابي سيسير على إستراتيجية والده الذي نصحه بالاستمرار لموسم آخر في باريس سان جيرمان قبل الرحيل عنه.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الخطة الجديدة لمبابي ستكون الاستمرار لموسم آخر مع فريقه الباريسي ثم اختتامه بالظهور بشكل جيد في بطولة اليورو وسيؤدي ذلك لزيادة الضغط على باريس سان جيرمان حتى يوافق على حل رحيله لأن النجم الفرنسب وقتها سيدخل عامه الأخير في عقده مع النادي الباريسي.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الانتظار للموسم المقبل سيجعل موقف مبابي أقوى في المفاوضات وسيكون باريس سان جيرمان مضطرًا لقبول رحيله.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن إطالة مدة استمرار مبابي لموسم آخر ستمنح باريس سان جيرمان أيضًا فرصة لكي يواصل إغراءاته من أجل إقناع النجم الفرنسي بتجديد عقده.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية مطلع الشهر الحالي أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مصمم على التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حتى لو كلفه ذلك خسارة أحد أهم النجوم في صفوف الفريق.

وذكر موقع دون بالون الإسباني أن مبابي ارتبط بشكل كبير بالرحيل إلى ريال مدريد في الأشهر الماضية وما زاد من حدة هذه التكهنات هو التصريحات المستمرة من زين الدين زيدان المدير الفني للفريق التي أبدى فيها إعجابه الشديد بالنجم الفرنسي كما ألمح المهاجم الفرنسي في أكثر من مناسبة بأنه يرغب باللعب في سانتياجو برنابيو.

وأكد الموقع الإسباني أن مهمة ريال مدريد لن تكون سهلة على الإطلاق من أجل الفوز بخدمات كيليان مبابي في الصيف المقبل، حيث رفض باريس سان جيرمان التخلي عنه بأي ثمن علماً بأن عقده ينتهي في 2022 وحتى الآن لم يوافق مبابي على تجديد العقد.

وأوضح الموقع الإسباني أن فلورنتينو بيريز يرغب في إدراج النجم البلجيكي إدين هازارد في صفقة كيليان مبابي وذلك من أجل تخفيض تكلفة الصفقة التي قد تصل إلى 350 مليون يورو بالإضافة إلى إقناع النادي الفرنسي بالسماح له بالرحيل كونه سيملك بديل على أعلى مستوى.