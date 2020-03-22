الامارات | نادي الوحدة السعودي يضيف الكمامة إلى شعاره

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الوحدة السعودي يضيف الكمامة إلى شعاره والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاف نادي الوحدة السعودي لكرة القدم الكمامة إلى شعاره، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وجاء وجود الكمامة على شعار نادي الوحدة في إشارة لتضامن النادي في الحملة الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت، في وقت سابق، تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.
يذكر أن نادي الوحدة يقدم مستويات طيبة في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، حيث يحتل المركز الثالث في ترتيب المسابقة قبل توقفها.
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