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الامارات | نادي الوحدة السعودي يضيف الكمامة إلى شعاره

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاف نادي الوحدة السعودي لكرة القدم الكمامة إلى شعاره، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وجاء وجود الكمامة على شعار نادي الوحدة في إشارة لتضامن النادي في الحملة الوقائية من انتشار المستجد (كوفيد -19).

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وكانت وزارة قد أعلنت، في وقت سابق، تعليق الأنشطة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن نادي الوحدة يقدم مستويات طيبة في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، حيث يحتل المركز الثالث في ترتيب المسابقة قبل توقفها.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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