الامارات | سفيرة مونديال روسيا 2018 ترفض التزام المنزل في الإمارات.. والشرطة تردعها

شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مونديال روسيا 2018 ترفض التزام المنزل في الإمارات.. والشرطة تردعها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت سفيرة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، الروسية فيكتوريا لوبيريفا، الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقامت بمحاولة الخروج إلى الشاطئ، على الرغم من قرار الدولة إغلاق الشواطئ كافة.

وكشفت فيكتوريا لوبيريفا، في "تغريدة" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ما حدث اليوم الأحد، وقالت: "اعتباراً من اليوم، تم إغلاق الشواطئ في الإمارات، قررنا اليوم الخروج، والقيام بنزهة على الشاطئ، ولكنَّ رجلاً من الأمن اقترب، وطلب منا العودة إلى المنزل".