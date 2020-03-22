الامارات | "مزحة كورونا" تتسبب بإبعاد رياضي ومدربه من الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن "مزحة كورونا" تتسبب بإبعاد رياضي ومدربه من الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت مزحة صدرت من بطل العالم للملاكمة البريطاني بيلي سوندرز في إبعاد صديقه ومواطنه جوش تايلور ومدربه بن دافيسون، من رحلة على متن طائرة الخطوط الجوية الأمريكية «دلتا إيرلاينز».

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن «بيلي سوندرز أجرى اتصالاً هاتفياً مع شركة الطيران أبلغها بأن تايلور ومدربه بن دافيسون مصابان بفيروس كورونا، فتم إبعادهما بسرعة عن رحلة الطائرة».

وأضافت الصحيفة أن «تايلور رد على المزحة غاضباً بأن اتصل مع سوندرز وقال له: عظيم، بيلي، لقد نجحت خطتك. نحن لن نسافر إلى أي مكان، لدينا مشاكل جدية. شكرا لك على ذلك. قالوا لنا إنه لا يوجد هنا مجال للمزاح. نحن الآن تحت مراقبة دقيقة لأن شرطة الخطوط الجوية أخذت الأمر على محمل الجد».

يذكر أن بيلي سوندرز (30 عاماً)، يحمل حزام بطل العالم من منظمة الملاكمة العالمية (دبليو بي أو)، ويمتلك سجلا خالياً من الهزائم في مسيرته الاحترافية، التي حقق خلالها 29 انتصاراً.