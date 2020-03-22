الامارات | الكشف عن موعد عودة الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موعد عودة الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة “صن داي” الإنجليزية عن الموعد الذي ينوي فيه الاتحاد الإنجليزي عودة البطولة الممكن بعد تفشي فيروس كورونا في بريطاينا، وتم استبعاد فكرة إلغاء البطولة أو تتويج ليفربول باللقب دون استكمالها.

ويتصدر فريق ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة ويقترب من التتويج باللقب لأول مرة بعد غياب 30 عاماً وهو ما يجعل البطولة هي الأهم للفريق هذا الموسم بعد وداع كافة البطولات الأخرى.

وقالت الصحيفة أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ينوي استئناف المسابقة في أول يونيو واستكمالها في ستة أسابيع، قبل فترة الراحة وانطلاق موسم 2020-2021 في أغسطس.

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وأضاف إن هذه الخطة المبدئية تمثل أفضل طريقة لتقليص خسائر الأندية التي تواصل دفع رواتب اللاعبين رغم توقف النشاطات بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

كما كشفت أيضاً أنه سيتم استئناف الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي دون حضور جماهير على أن ينطلق موسم 2020-2021 في الثامن من أغسطس المقبل

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر تأجيل بطولة أوروبا 2020 لمدة عام واحد وهو ما فتح المجال أمام استمرار المسابقات المحلية لفترة أطول، بشرط تحسن الوضع الصحي.