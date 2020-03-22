شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يدخل الحجر الصحي مع فريقه بشتكاش التركي بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نجم منتخبنا الوطني، محمد النني، المحترف بصفوف بشكتاش التركي، اليوم الأحد، في الحجر الصحي المفروض داخل النادي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن نادي بشكتاش التركي، في الساعات الماضية، دخول جميع لاعبي الفريق في الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا.