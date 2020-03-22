شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفي يوجه رسالة إلى إكرامي: أستفدت من وجودي بجوارك في الأهلي كثيرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه على لطفي حارس مرمي الأهلي، رسالة إلى شريف إكرامي، بعدما قرار لجنة التخطيط بالأحمر، برحيله آخر الموسم الجاري مع انتهاء عقده.

وكان شريف إكرامي قد أعلن في وقت سابق الرحيل نهاية الموسم طمعًا في المشاركة الأساسية، هو ما وافق عليه مجلس إدارة الأهلي.

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وقال لطفي على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «كابتن شريف إكرامي، لا أعرف من أين أبداً، غير إنك فعلاً من أحسن وأنضف الشخصيات إلى عرفتها مش على مستوي الكورة».

وأضاف: «حياتي كلها كنت دايماً بتنصحني وبتدلني للخير ليا دايماً وكان شرف ليا إني كنت قريب ليك في النادي أستفدت منك كتير جداً بره الملعب وجوه الملعب في كل تمرينه وكل موقف كنت بتعلم منك حاجه انا قبل ما أجي النادي الأهلي».

وتابع: «كنت بحبك من تعاملاتك الراقيه معايا في معسكرات المنتخب بس لما قربت منك ربنا يعلم أنت بقيت عندي إيه ومن أكتر الشخصيات إلى أثرت فيا في حياتي ربنا يكتبلك الخير في خطوتك الجايه انت مكسب لأي مكان في أي منصب».

وأتم: «إن شاء الله هتبقي خطوه موفقه ليك مع إني ملحقتش اشبع منك السنتين تلاتة دول يا وحش إفريقيا يا محترم».