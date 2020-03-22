وفاة رئيس ريال مدريد السابق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

نعى نادي ريال مدريد الإسباني رئيسه السابق لورينزو سانز الذي توفي مساء السبت في مستشفى خيمينيز دياز عن 76 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب رئيس نادي ريال مدريد ومجلس الإدارة عن حزنهم الشديد لوفاة لورنزو سانز.

وفي بيان عبر موقعه الرسمي قدم ريال مدريد «تعازيه العميقة وتعاطفه الكامل مع زوجة رئيسه السابق ماري لوث، وأبنائه، لورنزو وفرانسيسكو وفيرناندو وماريا لوث (مالولا) وديانا، وعائلته وأصدقائه.

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وأكد ريال مدريد أن رئيسه الحالي سيكرم لورنزو سانز بالشكل الذي يستحقه في أقرب وقت ممكن نظرا إلى الوضع الراهن المتعلق بأزمة فيروس كورونا.

وتولى لورينزو سانز رئاسة ريال مدريد بين عامي 1995 و2000 وخلال فترة رئاسته فاز النادي الملكي بلقبين في دوري أبطال أوروبا ولقب في كأس انتركونتيننتال ولقب في كأس السوبر الإسباني.

وجرى نقل سانز إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى خيمينز دياز في مدريد منذ الثلاثاء الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا قبل أن تتدهور حالته ليتم الإعلان عن وفاته مساء السبت.

وقال لورينزو سانز الابن «والدي توفي، لم يكن يستحق هذه النهاية، إنه أحد أفضل وأشجع الناس الذين عرفتهم».