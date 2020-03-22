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التدرب بعيدا عن الأندية لا يعفي من فحص المنشطات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

طالبت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا»، وكالات مكافحة المنشطات بأن تتحصل على المعلومات الخاصة بأماكن وجود الرياضيين في الفترة الحالية التي تشهد تفشي وباء كورونا المستجد، من أجل تسهيل إجراء فحوص المنشطات خارج إطار المنافسات الرسمية، مشددة على الوكالات في تذكير الرياضيين بإمكان إخضاعهم للفحص في أي مكان وزمان، في إشارة إلى ملاحقتهم خلال الفترة الحالية في مناطق تدريبهم وحتى وإن كانت خارج أسوار الأندية.

وأصدرت وادا أمس، تعليمات جديدة لتسهيل مواصلة إجراء اختبارات فحوص المنشطات للرياضيين حول العالم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا.

وأقرت الوكالة بأن تفشي فيروس «كوفيد-19»، بات يمثل حالة طارئة على المستويين الصحي والمجتمعي، خاصة وكالات مكافحة المنشطات المحلية على التزام تعليمات الهيئات الصحية لضمان الحماية الملائمة للرياضيين وأفراد مكافحة المنشطات، مع الحفاظ على نزاهة نظام مكافحة المنشطات.

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وشملت التعليمات الجديدة ضرورة تأكد وكالات المنشطات المحلية بأن الأفراد الذين يجمعون العينات لا تظهر عليهم أي عوارض إصابة بـ»كوفيد-19»، كما يجب على هؤلاء أن يسألوا الرياضيين عما إذا كانوا يشعرون بأي عوارض.

وبشأن الأماكن التي بات من غير الممكن أن تستمر فيها برامج فحص المنشطات، أوضحت وادا أنها ستعمل مع الوكالات الأخرى والاتحادات الرياضية عندما يبدأ الوضع بالعودة إلى طبيعته، على تحديد الثغرات في الفحوص، لاسيما تلك المرتبطة بألعاب طوكيو والألعاب البارالمبية المقررتين في صيف العام الحالي.

وفي ظل إغلاق العديد من المختبرات المعتمدة من قبلها لتحليل العينات، طلبت «وادا» التي تتخذ من مدينة مونتريال مقرا لها، من وكالات المنشطات المحلية التواصل معها لتحديد المختبرات الممكن التعاون معها.

وأضافت «بينما لا توجد أي نية لتغيير المتطلبات القائمة بموجب برنامج مكافحة المنشطات العالمي، تتفهم وادا بالكامل تعقيدات هذا الوضع غير المسبوق وستضمن أن يوفر برنامجها لمراقبة الالتزام بقواعد المنشطات مستوى من المرونة والتفهم بناء على الظروف الحالية».

التعليمات الجديدة لـ «وادا»