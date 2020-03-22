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إصابة فيلايني بالفيروس المستجد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بكين

أصيب لاعب فريق شاندونج لونينج الصيني، البلجيكي الدولي مروان فيلايني (32 عاما) بفيروس كورونا المستجد. وخضع لاعب مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق لاختبار الكشف عن فيروس كورونا في جينان الصينية قبل يومين قبل أن تتأكد إصابته بالفيروس.

وبات فيلايني أول لاعب بدوري السوبر الصيني يتم التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

وانضم فيلايني إلى شاندونج العام الماضي قادما من مانشستر يونايتد الذي انضم إليه في 2014 قادما من إيفرتون مقابل 27 مليون إسترليني. وشارك فيلايني في 141 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز وسجل 25 هدفا وصنع 14 تمريرة حاسمة.