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آل الشيخ يرفع تبرع الميريا إلى مليون و200 ألف يورو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

تبرع نادي الميريا المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم بمليون و200 ألف يورو لجهود مكافحة فيروس كورونا في المدينة التابع لها النادي.

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وأعلن الميريا أمس الأول تبرعه بنصف مليون يورو لمكافحة كورونا قبل أن يزيد تبرعه إلى مليون و200 ألف يورو.

وذكر نادي الميريا في بيان صحفي أنه بناء على طلب من مالك النادي تركي آل الشيخ «قرر النادي زيادة قيمة تبرعاته 300 ألف يورو لشراء غذاء للمحتاجين و200 ألف يورو للعاملين في مجال الصحة و100 ألف يورو للعاملين الذين خسروا وظائفهم بجانب 100 ألف يورو للمتطوعين».

وجاء في بيان الميريا «قررنا التبرع بـ500 ألف يورو لمجلس مدينة الميريا للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا، وسيتم التنسيق مع عمدة الميريا رامون فيرنانديز قبل تحويل قيمة التبرع».