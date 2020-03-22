شكرا لقرائتكم خبر

المسحل يعلن إصابته بكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

أعلن نائب رئيس نادي الاتفاق حاتم المسحل عن إصابته بفيروس كورونا المستجد «Covid-19».

Advertisements

وقال المسحل عبر حسابه الشخصي بتويتر»تم تشخيصي بالإصابة بكورونا، وقد كنت في عزل صحي في المنزل بعيدا عن المناسبات الاجتماعية واحتكاكي مع الآخرين عند الضرورة، وبارتداء الكمامة وبحول الله سوف أقضي 14 يوما بالعزل الصحي في المجمع الطبي في الدمام»، موجها نصيحة للجميع باتباع تعليمات وزارة الصحة بخصوص هذا الوباء.

وأوضح المسحل سبب إصابته بالفيروس قائلا» كنت عائدا من لندن السبت الماضي وتم فحصي بالمطار ولم تظهر أي أعراض حرارة أو كحة، وتم نصحي بالعزل المنزلي والخروج للضرورة فقط، ولله الحمد مع وجود أعراض حساسية جيوب أنفية (أعاني منها بشكل موسمي)، ومع التواصل الدوري من وزارة الصحة نصحوني بالقيام بالفحص، واتجهت للمركز وتم التشخيص بإصابتي بفيروس كورونا».

من جانبه، وجه رئيس نادي الاتفاق خالد الدبل رسالة إلى المسحل تمنى له فيها الشفاء العاجل.