شكرا لقرائتكم خالد جلال: توقف النشاط يؤثر على الأهلى والزمالك فى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى خالد جلال نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لنادى مصر أن تعليق النشاط سيؤثر بشكل سلبى على الأهلى و الزمالك فى مشوار دورى أبطال أفريقيا ، فى ظل تعليق جميع النشاطات للوقاية من فيروس كورونا.

وقال جلال فى تصريح لـ الخليج 365 أن التأثير السلبى على كلا القطبين أمر طبيعى ، مشيرا إلى أن هذا الوضع ينطبق أيضا على الفرق المنافسة للفريقين فى نصف النهائى سواء الوداد المغربى المقرر ان يلاقى الأهلى أو الرجاء المغربى المنتظر أن يلتقى الزمالك .

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وأشار خالد جلال إلى أن سلامة اللاعبين والحفاظ على وقايتهم من الفيروس أهم فى الفترة الحالية .

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.