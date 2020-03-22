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شكرا لقرائتكم سعد سمير يودع إكرامى: زاملتك 11 سنة وما شوفتش منك إلا كل حب وإخلاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ودع سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى زميله شريف إكرامى حارس المرمى بعد إعلان رحيله عن القلعة الحمراء.
وكتب سعد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام:" علي مدار 11 عام تزاملت معك في الفريق الأول في النادي الأهلي لم أري منك الا كل حب وخير وإخلاص للنادي ولزملائك دايما ليك نظرة مختلفة للأمور ودايما كنت من الناس القريبة مني بشكل شخصي".
أضاف مداف القلعة الحمراء :" استفدنا منك كتير ورجعنالك في حاجات كتير وكنت دايما خير داعم وخير صديق .. تاريخ وموقف طويلة ونجاحات كتير مرينا بيها وبرضو مواقف صعبة كتيرة لكن دايما كنت شخصية مسئولة ومواجه لكل المواقف.
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